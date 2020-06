Noord-Korea blaast verbindingskantoor op grens op

Noord-Korea heeft het verbindingskantoor met Zuid-Korea in de grensstad Kaesong opgeblazen.

© ANP 2020

Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording dinsdag verklaard. Noord-Korea bevestigde kort daarna dat het kantoor was vernietigd. Daarmee zet Pyongyang een nieuwe stap in het verbreken van de banden met Zuid-Korea. Noord-Korea had al aangekondigd het kantoor te zullen sluiten en vanwege de coronacrisis was het al dichtgegaan. Eerder verbrak het land alle communicatielijnen met het zuiden, waaronder een hotline tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.Pyongyang verbreekt de banden omdat de Zuid-Koreaanse autoriteiten van plan zouden zijn om "vijandige handelingen" tegen Noord-Korea uit te voeren. Noord-Korea is kwaad omdat Zuid-Korea niet is staat was activisten te stoppen die met ballonnen pamfletten uitstrooien boven het zuiden van de stalinistisch geregeerde staat. In die pamfletten wordt kritiek geuit op Kim en zijn regering.Volgens Noord-Korea was de vernieling in overeenstemming met de woede onder de bevolking en de wil "om zeker menselijk uitschot en degenen die het uitschot hebben beschermd, duur te laten betalen voor hun misdaden", aldus het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, doelend op de zenders van de pamfletten.De communicatiekanalen en het verbindingskantoor werden in 2018 opgericht nadat Kim en Moon binnen enkele maanden verschillende topontmoetingen hielden.