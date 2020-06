Politie New York moet bodycambeelden van geweld vrijgeven

De politie van de stad New York moet voortaan binnen dertig dagen bodycambeelden vrijgeven als een agent een schot heeft gelost of geweld heeft gebruikt.

Dat heeft burgemeester Bill de Blasio dinsdag bekendgemaakt. De maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer openheid komt. Voorheen kon de politiecommissaris nog besluiten om beelden niet vrij te geven.De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, maakte bekend dat een wet over politiehervormingen in de hele staat is aangenomen. De wet werd vorige week al aangekondigd.In de wet staat onder meer dat agenten geen gebruik meer mogen maken van een nekklem. Ook moeten disciplinaire sancties tegen agenten transparanter worden gemaakt, waardoor eerder duidelijk wordt of een agent al eens is bestraft wegens ongepast gedrag.