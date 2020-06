Marokko gestart met repatriëren onderdanen uit Turkije

Naar verwachting zullen dinsdag drie vluchten van Royal Air Maroc (RAM) vertrekken vanuit Istanbul richting luchthaven Saniat Rmel in Tetouan.

De drie vluchten met in totaal 300 passagiers zullen dinsdagavond aankomen. Repatrianten zullen na aankomst zo'n 10 dagen in quarantaine moeten in vakantieresort Tamouda Bay nabij Fnideq.





Marokko is half mei gestart met het terughalen van de ruim 32.000 Marokkanen die in het buitenland vast zijn komen te zitten als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De immense evacuatiecampagne begon met het repatriëren van reizigers in de nabijgelegen Spaanse enclave Melilla , daarop volgde Ceuta en buurland Algerije





Afgelopen week zijn ruim 1.000 onderdanen uit Spanje geëvacueerd, waaronder ook een honderdtal uit de Canarische Eilanden.





