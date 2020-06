Besmettingshaard Renault-fabriek in Tanger dreigt Tetouan te degraderen naar Zone 2

Autoriteiten meldden maandagavond 13 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Tetouan.

Het totaal aantal actieve besmettingen is daarmee opgelopen tot 33. Alle nieuwe besmettingen houden verband met de Renault-fabriek in de buitenwijk van het nabijgelegen Tanger.

Tetouan werd onlangs door zorgautoriteiten ingedeeld in de 'eerste zone' omdat de stad al enige tijd coronavrij zou zijn. In de eerste zone gelden minder strenge coronavoorschriften dan in de tweede zone. Inwoners van Tetouan blijken echter in contact te zijn geweest met medewerkers van de autofabriek in Tanger en vrezen voor een degradatie naar de strengere 'tweede zone'. Bewoners in Tetouan hebben de afgelopen dagen de autoriteiten opgeroepen over te gaan tot sluiting van de Renault fabriek.

Renault Maroc Groupe stopte 19 maart alle activiteiten in haar twee productielocaties in Tanger en Casablanca. De sluitingsmaatregel was een gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en had direct effect op zo'n 11.000 werknemers verdeeld over de twee fabrieken. De productieactiviteit werd een maand later geleidelijk hervat.



De directie van Renault Maroc geeft aan preventieve maatregelen te hebben genomen om de veiligheid van alle werknemers te waarborgen en heeft in samenwerking met gezondheidsautoriteiten de werkplek aangepast. Ondanks de maatregelen van de Franse autoproducent werden afgelopen dagen toch nieuwe besmettingsgevallen gemeld onder medewerkers van de fabriek.

Renault zegt dat alle besmette medewerkers bekend zijn en in thuisisolatie zitten. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft 16 Renault-medewerkers laten opnemen in het coronaziekenhuis in Benslimane.

