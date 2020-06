Veronica gaat Derksen niet aanspreken op vermeend racisme

Veronica gaat Johan Derksen niet aanspreken op de uitspraken die hij maandagavond deed in het programma Veronica Inside over rapper Akwasi.

"Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel", laat de zender dinsdag in een korte verklaring weten. Wel beklemtoont Veronica "tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen" te zijn. Derksen hield in de uitzending een monoloog over Akwasi, die tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam een toespraak over het racisme in Nederland hield. Derksen stelde Akwasi "een ontzettende vervelende raaskallende rapper" te vinden.

Derksen zei over de Black Lives Matter-protesten dat hij op tv "alleen maar schreeuwende gekkies ziet die de ruimte krijgen". Hij en zijn tafelgenoot Rene van der Gijp kunnen zich niet voorstellen dat het racismeprobleem in Nederland "zo erg is als ze zeggen".

Zij noemden daarna de man die in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet bij de BLM-demonstratie ging staan "een held". Derksen voegde hier vervolgens grappend aan toe: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"



Zo trots als een aapje

De mannen van Veronica Inside kregen dinsdag op sociale media veel kritiek over zich heen over deze laatste opmerking. Mensen vragen zich ook af waarom Veronica en Talpa zich niet uitspreken over de Zwarte Pieten-opmerking die veel kijkers als racistisch hebben ervaren.

Het is niet de eerste keer dat het team van analisten van Veronica Inside racisme wordt verweten. Eerder haalde Derksen uit naar Sylvana Simons en noemde haar een "hysterisch juffrouwtje dat zo trots als een aapje is".

