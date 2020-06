Trump naar rechter om publicatie boek Bolton tegen te houden

De regering van president Donald Trump heeft de voormalig Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton voor de rechter gedaagd om te verhinderen dat hij een boek over zijn tijd in het Witte Huis publiceert.

Boltons boek zou geheime informatie bevatten en daarmee een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. De civiele zaak volgde een dag nadat president Trump had verklaard dat Bolton de wet zou overtreden als hij zijn boek publiceert. De oud-veiligheidsadviseur zou belangrijke informatie hebben over de pogingen van Trump om Oekraïne onderzoek te laten doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden.Bolton was de derde nationale veiligheidsadviseur onder Trump en werd in september vorig jaar na 519 dagen in dienst ontslagen. Zijn boek The Room Where It Happened (De ruimte waarin het gebeurde) moet volgende week dinsdag verschijnen.