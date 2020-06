VS leggen Syrië zwaarste sancties op tot dusver

De Verenigde Staten voeren de druk op het regime van de Syrische president Bashar al-Assad verder op.

De Amerikaanse autoriteiten hebben sancties opgelegd aan tientallen bedrijven en personen, onder wie de Syrische leider en zijn echtgenote Asma. Het zou gaan om de zwaarste strafmaatregelen tot dusver. Minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring de verwachting uit dat de komende tijd meer sancties worden opgelegd. "We zullen niet stoppen tot Assad en zijn regime de zinloze, brute oorlog tegen het Syrische volk stoppen."

De Amerikaanse strafmaatregelen zijn een nieuwe klap voor Assad, die na een jarenlange burgeroorlog militair aan de winnende hand lijkt te zijn. Zijn land verkeert echter ook in financieel zwaar weer.

Caesar Act

De VS zeggen dat ze Assad willen dwingen alsnog resolutie 2254 uit te voeren van de VN-Veiligheidsraad. Die riep in 2015 tevergeefs op tot een wapenstilstand en eerlijke verkiezingen in Syrië.



Syrië ging al gebukt onder zware internationale sancties, die waren opgelegd door de VS en de EU. Het nieuwe pakket aan maatregelen, de Caesar Act, gaat verder en treft ook buitenlandse partijen die samenwerken met het regime.

Reisbeperkingen

"Iedereen die zaken doet met het Assad-regime, ongeacht waar in de wereld ze zich bevinden, riskeert te worden blootgesteld aan reisbeperkingen en financiële sancties", waarschuwt Pompeo.



Het is ook de eerste keer dat sancties worden opgelegd aan de vrouw van Assad. De Amerikaanse minister noemt haar "een van de beruchtste oorlogsprofiteurs" van Syrië.

De Caesar Act is vernoemd naar een fotograaf. Die ontvluchtte Syrië in 2014 met tienduizenden foto's van mensenrechtenschendingen in gevangenissen.

