WHO stopt weer met studie naar gebruik malariamiddel tegen COVID-19

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staakt een studie naar de behandeling van coronapatiënten met hydroxychloroquine.

Een WHO-expert zegt dat ook uit ander onderzoek naar voren is gekomen dat het toedienen van het malariamiddel geen gunstige effecten heeft. Hydroxychloroquine is niet specifiek ontwikkeld om het coronavirus mee te bestrijden, maar is daar in sommige landen wel voor gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump had hoge verwachtingen van het middel, dat hij ook zelf preventief zou hebben geslikt.Experts zetten al langer vraagtekens bij het gebruik van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. Zo besloten Nederlandse experts onlangs ook al een onderzoek te staken. De leider van die stilgelegde Nederlandse studie sprak toen de verwachting uit dat andere medicijnen beter zullen werken tegen het virus.