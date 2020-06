Bonden en DHL akkoord over nieuwe cao pakketbezorgers

Vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord over een nieuwe cao bereikt met DHL Parcel, een onderdeel voor pakketbezorging van Deutsche Post DHL.

In de nieuwe arbeidsovereenkomst gaan medewerkers er in drie jaar tijd 9,5 procent in loon op vooruit. Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan vakbondsleden. Als de achterban van FNV en CNV instemt, gaat de cao per 1 juli in. Dan komt er in een eerste stap 3,5 procent meer loon bij, gevolgd door nog eens twee verhogingen met 3 procent in de daarop volgende twee jaren. Onder de Nederlandse cao vallen circa 2000 medewerkers.FNV maakte in de onderhandelingen ook een punt van de loonschaal voor chauffeurs bij DHL Parcel. Die ligt volgens de bond veel lager dan bij niet-rijdend personeel. Daarom is afgesproken dat het maximum van de loonschaal voor rijdend personeel met 3 procent wordt verhoogd.Vakbonden en DHL Parcel hebben verder afspraken gemaakt over het zelf inroosteren door medewerkers van de pakketbezorger. Daarnaast heeft het pakketbezorgingsbedrijf beloofd personeel beter inzicht te geven in hun functieomschrijving en -waardering.