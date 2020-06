Woningoverval Nador: Kleinzoon verdacht van moord op grootouders

De politie in Nador heeft een 35-jarige man aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval in Al Aâroui zondag.

Bij de overval kwamen twee bejaarde mensen om het leven. Het stel (86 en 85 jaar) werd met messteken om het leven gebracht, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

Drie andere familieleden raakten gewond, waaronder de dochter, schoondochter en kleindochter van het stel. Volgens nieuwsdienst Alyaoum24 woont het gezin in Europa.

De politie had de verdachte vlak na het incident opgepakt, het betreft de kleinzoon van de dodelijke slachtoffers. De man werd in de nabije omgeving gewond aangetroffen en had bloedvlekken op zijn kleren.



Forensisch onderzoek bevestigde het vermoeden van de gerechtelijke politie. Bij het sporenonderzoek werd DNA-materiaal en vingerafdrukken van de kleinzoon aangetroffen.

De verdachte wordt onder meer tweemaal "moord met voorbedachte rade" en "meerdere pogingen tot doodslag" ten laste gelegd.

