Drie arrestaties na levensgevaarlijke vlucht met triporteur

De politie in Salé heeft drie personen aangehouden voor de vermeende betrokkenheid bij de gevaarlijke vlucht met een gemotoriseerde bakfiets.

Bij het voorval raakte een agent gewond. Het incident deed zich voor in de wijk Hay Salam in Salé, nabij Rabat. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en reed door, waarop de agent zich vastklampte aan het voertuig en honderden meters werd meegesleurd.





De agent verloor zijn grip en werd overreden na een val vanuit het rijdende voertuig. Ook een andere agent die even later de achtervolging inzette met een quad slaagde er niet in de vluchtende bestuurder bij te benen.





De drie verdachten zijn woonachtig in de wijk Ayyadah in Salé. Eén van de verdachten is een minderjarige 17-jarige jongen, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





De motorfiets is in beslag genomen.

