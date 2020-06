Témara: Vrouw overleden door zelfgemaakt kruidenmengsel tegen coronavirus

Een 33-jarige Marokkaanse vrouw in Témara is overleden na het nuttigen van een grote hoeveelheid kruidnagel en citroenen.

Het mengsel was bedoeld als remedie tegen het coronavirus. De vrouw kreeg na het drinken van het mengsel last van een acute maagontsteking en werd opgenomen in het ziekenhuis waar ze tien dagen later overleed, meldt nieuwsdienst Al3omk.





Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus circuleren allerlei adviezen om de natuurlijke weerstand te versterken, waardoor je minder vatbaar zou zijn voor het longvirus COVID-19. Veel adviezen bevatten aanbevelingen tot het nuttigen van meer vitamine C, vitamine D, knoflook, water, citroenen, kruidnagel, appelazijn, groenten en fruit. Ook veel bewegen en voldoende rust helpt bij het behouden van een goede weerstand.

Toch circuleren ook hardnekkige geruchten dat het drinken van bijvoorbeeld azijn en bleekwater het virus in het lichaam zou doden. Ook de Amerikaanse president Donald Trump opperde recent nog de optie om desinfecterend bleek te " injecteren " bij mensen om het coronavirus te vernietigen. Levensgevaarlijk volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

