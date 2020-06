President Honduras om coronabesmetting in ziekenhuis

De president van Honduras is besmet geraakt met het coronavirus en overgebracht naar een militair ziekenhuis.

Daar wordt hij behandeld aan een longontsteking, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst. President Juan Orlando Hernández maakte dinsdagavond in een toespraak op televisie bekend dat hij het besmettelijke virus heeft opgelopen. Hij zei toen alleen milde symptomen te hebben. Zijn artsen zouden rust hebben voorgeschreven.De toestand van Hernández zou later alsnog ernstig genoeg zijn gebleken om hem over te brengen naar het ziekenhuis. De woordvoerder van de gezondheidsdienst zegt dat de president over het algemeen een goede gezondheid heeft, maar dat wel sprake is van longklachten.De 51-jarige president krijgt nu via een infuus medicatie toegediend. Ook zijn echtgenote en twee naaste medewerkers hebben positief getest op het virus. In het Centraal-Amerikaanse land zijn tot dusver bijna 10.000 coronabesmettingen vastgesteld en ruim 300 patiënten gestorven.