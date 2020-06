Wereldbank lovend over corona-aanpak Marokko

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Marokko behoort tot één van de laagste ter wereld

Met een sterftecijfer van minder dan 2,6% en een herstelpercentage van bijna 90% doet Marokko het bijzonder goed. In een artikel dat op de website van de Wereldbank is gepubliceerd zegt de financiële instelling dat Marokko één van de "laagste sterftecijfers ter wereld" heeft geregistreerd.

De Wereldbank noemde Marokko vanwege de effectieve corona-aanpak waardoor de dodelijke impact van het longvirus in het land beperkt bleef. "Meer dan drie maanden na het begin van de crisis heeft Marokko één van de laagste sterftecijfers (het aantal sterfgevallen in vergelijking met het totale aantal infecties) ter wereld", leest de verklaring van het toonaangevende internationale financiële instituut.

De Wereldbank prees het kordate optreden van de Marokkaanse regering waardoor een bredere verspreiding van de epidemie kon worden ingedamd. De volhardende en strikte beperkende maatregelen zoals het uitgaansverbod en de avondklok hebben tezamen met de sanitaire inspanningen en opgeschaalde beddencapaciteit en intensive care-eenheden geresulteerd in een laag sterftecijfer.



Om de inspanningen van Marokko te ondersteunen en de economische nasleep van de coronacrisis het hoofd te bieden heeft de Wereldbank nieuwe middelen toegewezen aan Marokko. De fondsen zijn bedoeld voor laboratoriumapparatuur en ondersteunende systemen om nieuwe infecties van het coronavirus sneller te detecteren en contactonderzoek te vergemakkelijken.

De Marokkaanse regering maakte vorige week bekend dat de noodtoestand in Marokko zal worden verlengd tot 10 juli en dat de strenge lockdown in het land geleidelijk zal worden versoepeld, met uitzondering van de zwaargetroffen regio's. Het land verkeert sindsdien in een 'intelligente lockdown' waarbij regio's zijn ingedeeld in twee verschillende zones. In gebieden die als 'zone 1' zijn bestempeld werd meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Voor de zwaargetroffen gebieden in 'zone 2' blijft het leeuwendeel van beperkende maatregelen van kracht.

Premier Saad Eddine El Othmani waarschuwde wel dat elke versoepeling kan leiden tot het ontstaan ​​van nieuwe besmettingshaarden en onderstreepte het belang van het blijven respecteren van de preventiemaatregelen.

