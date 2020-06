Inezgane: Bruiloft eindigt op het politiebureau

De bruiloft van een jong stel in de gemeente Laqliâ in Inezgane-Aït Melloul, nabij Agadir liep dinsdag anders af dan gepland.

De bruiloft van het stel werd onderbroken door agenten van de gendarmerie nadat de autoriteiten melding hadden ontvangen van een illegale bijeenkomst. Door de preventiemaatregelen tegen het coronavirus zijn bruiloften al enkele maanden verboden.

Omdat het gebied zich in de eerste zone bevindt was het stel in de veronderstelling dat het inmiddels weer toegestaan was een bruiloft te geven. Echter, bij het tekenen van het huwelijkscontract was het stel door de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht van het verbod op bijeenkomsten.

Desondanks besloot het bruidspaar hun voorgenomen huwelijk te vieren in het bijzijn van familie en vrienden. Om de pakkans te verkleinen begonnen de festiviteiten veel later dan gebruikelijk, meldt dagblad Assabah.



De politie onderbrak de festiviteiten en arresteerde negen mensen, waaronder het bruidspaar. Andere gasten die nog onderweg waren naar het feest werden naar huis gestuurd.

De arrestanten worden er van verdacht de noodwet te hebben geschonden door het negeren van de coronamaatregelen. De arrestanten zullen worden voorgeleidt aan de rechter-commisaris.

