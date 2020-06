Adverteerders praten met Veronica over vermeend racisme Derksen

Zeker twee grote bedrijven die met regelmaat reclametijd inkopen rond het programma Veronica Inside willen met zender Veronica in gesprek over opmerkingen van analist Johan Derksen.

Gamma en SNS Bank laten dit donderdag weten na dagenlang rumoer over een vermeend racistische grap van Derksen in de uitzending van maandag. Beide bedrijven beklemtonen geen sponsor van het programma te zijn. Maar hun commercials belanden door de doelgroepprofilering wel vaak in de blokken rond VI. "Wij nemen afstand van alle racistische uitlatingen die worden gedaan in welk programma dan ook", laat SNS weten. "Wij nemen via ons media-inkoopbureau contact op met de zender om de dialoog aan te gaan."

Dit is ook de boodschap van Gamma. "We zijn doorlopend in gesprek met mediabedrijven waar we adverteren", aldus een woordvoerder. "Maar het moet duidelijk zijn dat wij racisme in alle vormen afwijzen. We zien op socials hoe mensen reageren op de opmerkingen die in het programma gemaakt zijn. Daar gaan we over in gesprek."

Andere vaste adverteerders als Albert Heijn, Gillette en de Kamer van Koophandel waren donderdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.



Excuses

Veronica liet dinsdag weten Derksen niet aan te spreken op zijn uitlatingen. "Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel", reageerde de zender. De voetbalanalist en zijn tafelgenoot René van der Gijp lieten maandag blijken weinig begrip te hebben voor de Black Lives Matter-demonstraties. Zij stelden dat het wel meeviel met het racisme in Nederland en vielen uit tegen Akwasi, die een toespraak hield tijdens het protest op de Dam.

De uitlatingen van Derksen kregen de afgelopen dagen veel kritiek op sociale media. Ook veel BN’ers lieten zich zeer kritisch uit over het racismegesprek bij Veronica Inside. Zo stelde Anouk dat de uitspraken "om te kotsen" waren en is Albert Verlinde van mening van Derksen zijn excuses moet aanbieden aan Akwasi. Onder anderen Arie Boomsma en Glennis Grace riepen bedrijven op niet langer te adverteren rondom VI.

