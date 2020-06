NAVO onderzoekt Frans-Turkse marineconfrontatie

De NAVO stelt een onderzoek in naar een recente Turks-Franse confrontatie op de Middellandse Zee.





Het Franse marineschip zou zijn aangestraald met de radar, daarmee de suggestie wekkend dat een raket zou worden afgevuurd. Het ministerie van Defensie in Parijs had woensdag fel uitgehaald naar Ankara. Turkije weerspreekt dat er agressie in het spel was.



De Turken zouden de controle hebben willen voorkomen van een vrachtschip dat mogelijk wapens naar Libië vervoerde. Dat is volgens de VN-Veiligheidsraad verboden.



Frankrijk vindt dat de alliantie NAVO-lid Turkije, dat vaker in opspraak komt binnen het bondgenootschap, moet aanpakken. Defensieminister Florence Parly had het "onaanvaardbare gedrag" van de bondgenoot aangekaart tijdens het NAVO-overleg.

© ANP 2020

Topman Jens Stoltenberg zei donderdag na video-overleg van de defensieministers van de lidstaten dat de militaire autoriteiten van de alliantie een onderzoek hebben ingesteld om de gebeurtenissen op te helderen. Turkse marineschepen stelden zich volgens de Fransen "extreem agressief" op tegenover een Frans oorlogsschip op NAVO-missie.