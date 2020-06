Britse minister: knielen door betogers net Game of Thrones

De Britse minister van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur omdat hij het knielen door Black Lives Matter-activisten heeft vergeleken met de hitserie Game of Thrones.

Excuses

Dominic Raab zei dat knielen vooral lijkt op een "symbool van onderwerping", berichten Britse media. Raab kreeg in een interview de vraag of hij zelf zou knielen. "Dat knielen heeft misschien een bredere geschiedenis, maar lijkt uit Game of Thrones te komen", reageerde de minister. "Het komt op mij meer over als een symbool van onderwerping en ondergeschiktheid en niet van bevrijding en emancipatie. Maar andere mensen denken er anders over, dus het is een persoonlijke keuze."De oppositie reageerde verbijsterd op zijn uitspraken. "Knielen stamt uit 2016 toen Amerikaanse sporters weigerden op te staan voor het Amerikaanse volkslied", schreef Diane Abbott van de linkse Labourpartij op Twitter. "Ze protesteerden tegen politiegeweld en racisme, maar Dominic Raab denkt dat het uit het Game of Thrones komt!"Waarnemend leider van de Liberal Democrats Ed Davey heeft Raab opgeroepen zijn excuses aan te bieden. Hij suggereerde volgens de BBC dat de minister daarbij misschien zelf op de knieën moet. Raab zei in het interview dat maar voor twee mensen te doen: de koningin en zijn echtgenote toen hij een huwelijksaanzoek deed.De minister benadrukte later dat hij respect heeft voor de Black Lives Matter-beweging. "Als mensen willen knielen is dat hun keus en die respecteer ik."