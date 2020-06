Adverteers rond VI haken af om vermeend racisme Derksen

Gillette en Zespri kopen per direct geen reclametijd meer in rond het programma Veronica Inside.

Dat hebben beide merken besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. In de uitzending van maandag stelden de mannen dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap. Zespri zegt de "verontwaardiging en woede" die vooral op sociale media ontstonden te begrijpen.

"Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld", zo laat het kiwimerk in een statement weten.

Gillette, het bedrijf dat twee jaar geleden al afhaakte als vaste sponsor na de transgenderrel met Van der Gijp, wil ook niet adverteren rond het voetbalprogramma. "Als onderdeel van onze algemene mediaplanning was onze reclame mogelijk aanwezig in het reclameblok.



We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Eerder donderdag gaven onder meer Gamma en SNS Bank aan met Veronica in gesprek te willen over de woorden van Derksen.

© ANP 2020