Taakstraf voor docent voor oproep vrouwenbesnijdenis

Een docent van de Haagse As-Soennah-moskee is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur.

In een webcollege op de website van de moskee had hij vrouwenbesnijdenis aanbevolen. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden en dus strafbaar. Er was een taakstraf van 120 uur geëist voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen.De 32-jarige verdachte ontkende op de zitting twee weken geleden dat hij voorstander is van vrouwenbesnijdenis. "Ik neem er afstand van", zei Mehmet A. Zijn opmerkingen waren volgens hem puur informatief bedoeld en vertolkten niet zijn eigen mening. "Zijn woorden worden juist vanwege zijn positie serieus genomen. Door zelf geen afstand te nemen van het citaat heeft hij de indruk gewekt dat in de moskee vrouwenbesnijdenis als wenselijk wordt gezien", zei de rechter.