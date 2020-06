Aantal coronabesmettingen in Peking blijft toenemen

Na de nieuwe uitbraak van het coronavirus in Peking is het aantal besmette mensen verder toegenomen.

Drastisch verminderd

© ANP 2020

Volgens de autoriteiten zijn er vrijdag nog 25 besmettingen geconstateerd. Sinds de nieuwe uitbraak op een groothandelsmarkt in de Chinese hoofdstad bekend werd, is het aantal besmette mensen gestegen tot 183.Als reactie op de nieuwe uitbraak die vorige week op de Xinfadi-groothandelsmarkt in de stad begon, kondigden de autoriteiten dinsdag het op één na hoogste veiligheidsniveau aan, waardoor Peking gedeeltelijk werd afgesloten.De vluchten van en naar de hoofdstad zijn drastisch verminderd. Ook het busverkeer naar andere provincies werd stopgezet. Mensen mogen de stad niet meer verlaten. Als reizen noodzakelijk is, moet er een negatieve coronatest beschikbaar zijn.Landelijk meldde China vrijdag in totaal 32 nieuwe besmettingen. Er waren twee andere lokale gevallen in de provincie Hebei, grenzend aan Peking, en één geval in de provincie Liaoning, in het noordoosten van China. Er zijn vier "geïmporteerde" infecties ontdekt bij mensen die China binnenkwamen.