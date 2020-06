Franse politie verricht huiszoekingen in Dijon na onlusten Tsjetsjenen en Noord-Afrikanen

De Franse politie heeft huiszoekingen gedaan in de oostelijke stad Dijon na dagen van onlusten in de stad.

Die volgden op een geweldsincident in het drugsmilieu waarbij een Tsjetsjeen betrokken was. Mensen uit de Tsjetsjeense gemeenschap kwamen daarop uit heel Frankrijk, België en Duitsland naar Dijon om wraak te nemen. "De politieactie is gericht op het opsporen van wapens, munitie en drugs", zei de regionale prefect Bernard Schmeltz. Ongeveer 140 agenten namen deel aan de huiszoekingen, nadat de politie een dag eerder zes aanhoudingen verrichtte onder de Tsjetsjeense gemeenschap in Dijon.

De stad in de Bourgogne-streek was van vrijdag tot maandag het toneel van grootschalig geweld, waarbij auto's en vuilniscontainers in brand werden gestoken. De onlusten volgden op een aanval op een 16-jarige Tsjetsjeense jongen.

Knuppels

Deelnemers aan het geweld zouden onder meer hebben rondgelopen met knuppels, pistolen en geweren. Het nieuws veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Frankrijk, waarbij de vraag werd gesteld of de autoriteiten voldoende maatregelen hadden genomen om een einde te maken aan het geweld. Parijs stuurde uiteindelijk versterkingen naar Dijon om de onlusten te beëindigen.



De huiszoekingen vrijdag vonden onder meer plaats in de noordoostelijke buitenwijk Grésilles, waar veel mensen van Noord-Afrikaanse origine wonen en waar een groot deel van het geweld plaatsvond. De openbaar aanklager heeft laten weten dat onderzoekers proberen te achterhalen wie deel heeft genomen aan het geweld.

Sinds dinsdag zijn er geen onlusten meer in het normaal gesproken rustige Dijon. De vader van de aangevallen tiener had opgeroepen tot kalmte.

