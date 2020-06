Johan Derksen verwacht dat rel wel weer overwaait

Johan Derksen maakt zich totaal niet druk om de rel die hij veroorzaakte met zijn uitspraken in Veronica Inside.

© ANP 2020

Volgens de 71-jarige analist waait het wel weer over. "Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo", reageert hij tegenover het AD. "Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik", aldus Derksen. Zorgen over het voortbestaan van de show heeft hij dan ook niet, ondanks dat verschillende bedrijven niet meer willen adverteren rond het programma . "Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang."Derksen heeft geen spijt van zijn opmerkingen. "Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen - maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht. Voor mijn doen hè. Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam - die speelde met zijn leven - zei ik: 'Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is'."Van Talpa heeft Derksen nog niets gehoord . "Ook niet van John de Mol, nee. Die weet toch wat er in ons contract staat? We hebben vast laten leggen dat wij alles mogen zeggen en over iedereen mogen praten."