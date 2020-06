OM eist celstraffen tot 20 jaar tegen Arnhemse terreurverdachten

Justitie eist celstraffen tot 20 jaar tegen de zes Arnhemse terreurverdachten die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een festival in Nederland.

De officier van justitie formuleerde vrijdag de strafeisen aan het slot van een 5,5 uur durend requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Verdachte Wail el A. (22) kreeg de hoogste strafeis te horen, namelijk 20 jaar. Dat komt omdat hij ook wordt verdacht van poging tot moord. Hij richtte een (onklaar gemaakt) wapen op de politie tijdens de arrestatie in september 2018 bij een vakantiepark in Weert. Tegen hoofdverdachte Hardi N. (36) is 18 jaar geëist.De zes verdachten worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag en het vormen van een terroristische organisatie. "Nederland is niet eerder zo dicht bij een aanslag van deze omvang geweest. De verdachten verdienen een passende en afschrikwekkende straf", zei de officier van justitie.Het OM eiste 15 jaar celstraf tegen Nadim S. (27) en 13 jaar tegen Morat M. (23) en Nabil B. (23). Het OM eiste tot slot een celstraf van 8 jaar tegen de 31-jarige Shevan A.Het omvangrijke strafproces gaat volgende week verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten.