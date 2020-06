Recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Met 150.000 coronabesmettingen op een dag is er een nieuw record gevestigd.

Dat meldt de baas van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO), Tedros. Het grote aantal registraties kwam donderdag binnen, maakte Tedros vrijdag bekend. Volgens de WHO is de coronapandemie zich aan het versnellen. Er wordt ook steeds meer getest.In totaal zijn er wereldwijd inmiddels ruim 8,6 miljoen gevallen bekend. Ruim 4,5 miljoen patiënten zijn hersteld, meer dan 450.000 personen bezweken aan het coronavirus, blijkt uit tellingen.