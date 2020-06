Nieuwe indeling coronazones Marokkaanse regio's bekend

Met ingang van 24 juni worden alle regio's in Marokko ingedeeld in Zone 1, met uitzondering van vier regio's

De regio's Tanger-Asilah, Marrakech, Larache en Kenitra blijven voorlopig geclassificeerd in het relatief streng gereguleerde Zone 2. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond in een gezamenlijke verklaring.

Dat betekent dat burgers in vrijwel heel Marokko geen toestemming meer nodig hebben om de deur uit te gaan. Ook kappers, schoonheidssalons en andere contactberoepen worden hervat. Openbare ruimtes zoals parken en tuinen worden weer geopend en individuele buitensportactiviteiten zoals wandelen en fietsen zijn weer toegestaan.

De Marokkaanse regering maakte vorige week bekend dat de noodtoestand in Marokko zal worden verlengd tot 10 juli en dat de strenge lockdown in het land geleidelijk zal worden versoepeld, met uitzondering van de zwaargetroffen regio's. Het land verkeert sindsdien in de eerste van in totaal drie versoepelingfases waarbij door middel van een 'intelligente lockdown' het land is verdeeld in twee zones.



In gebieden die als 'zone 1' zijn bestempeld werd meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Voor de zwaargetroffen gebieden in 'zone 2' bleef het leeuwendeel van beperkende maatregelen van kracht. De herverdeling van de twee zones wordt wekelijks gedaan. In Frankrijk wordt met een soortgelijk systeem gewerkt.

Volgens de verklaring heeft de regering ook besloten over te gaan naar de tweede fase van de versoepelingsmaatregelen. De exacte invulling van deze fase is nog niet geheel bekend, wel zei premier Saad Eddine El Othmani onlangs dat het hervatten van culturele en toeristische activiteiten onderdeel is van de tweede fase.

De versoepelingsmaatregel komt op dezelfde dag dat in Marokko een nieuw record in het dagelijks aantal nieuwe besmettingen werd geregistreerd.

