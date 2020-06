Betoging tegen coronamaatregelen ook in Amsterdam verboden

Dat maakt het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook zorgt het voor een "vrees voor wanordelijkheden", aldus de gemeente. Bovendien was Virus Waanzin van plan op het Malieveld "een urenlang programma met bekende dj's" te organiseren. Volgens de gemeente zou de demonstratie in feite een groot evenement worden en die zijn tot ten minste 1 september verboden.

Ook de Veiligheidsregio Zuid Limburg heeft een demonstratie tegen de Covid-19-richtlijnen, die zaterdag in Maastricht zou plaatsvinden, verboden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een evenement, en die gebeurtenissen mogen conform de geldende noodverordening tot 1 september niet gehouden worden.





"Omwille van het bestrijden van het coronavirus is het vanuit volksgezondheidsoogpunt van groot belang dat de maatregelen uit de noodverordening worden nageleefd. Dit besluit zegt overigens niets over het recht van demonstreren, dat is en blijft een groot goed", aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.