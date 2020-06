Prins Moulay Rachid viert 50e verjaardag

Prins Moulay Rachid is het jongere broertje van koning Mohammed VI

Prins Moulay Rachid werd geboren op 20 juni 1970 in Rabat. Hij is het jongste kind van wijlen koning Hassan II en zijn tweede vrouw, Lalla Latifa Hammou. Zijn vier oudere broers en zussen zijn koning Mohammed VI, prinses Lalla Meryem, prinses Lalla Asma en prinses Lalla Hasna.





Moulay Rachid is de tweede in de lijn van opvolging van de Marokkaanse troon, na kroonprins Moulay Hassan, de zoon van de koning.





De prins vertegenwoordigt Marokko vaak bij staatsevenementen zoals de begrafenis van wijlen Sultan Qaboos bin Said Al Said van Oman en is voorzitter van verschillende organisaties in het land, zoals de golfvereniging Trophee Hassan II (ATH).





Vanwege de preventiemaatregelen tegen het coronavirus zullen geen openbare vieringen plaatsvinden.

