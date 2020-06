Woningoverval Nador: Verdachte kleinzoon pleegt zelfmoord in cel

De 35-jarige verdachte van de gewelddadige woningoverval zondag in Al Aâroui heeft zichzelf opgehangen in zijn cel.

De politie in Nador had de 35-jarige man maandag aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de gewelddadige huisinvasie waarbij twee bejaarde mensen om het leven kwamen. De man werd vlak na de gruwelijke daad gewond aangetroffen en had bloedvlekken op zijn kleren.

De verdachte werd vrijdag levenloos aangetroffen in zijn cel in de plaatselijke gevangenis in Selouane waar hij in voorarrest zat. De man had zichzelf boven het toilet opgehangen met een laken.

Kleinzoon

De verdachte is de kleinzoon van de twee dodelijke slachtoffers en had zijn grootouders (86 en 85 jaar) met messteken om het leven gebracht. Twee andere familieleden raakten gewond. Het betreft de dochter en schoondochter van het stel. De familie is woonachtig in Nederland.



Bij het sporenonderzoek in de woning werd DNA-materiaal en vingerafdrukken van de kleinzoon aangetroffen, meldde de nationale veiligheidsdienst DGSN maandag. De verdachte werd onder meer tweemaal "moord met voorbedachte rade" en "meerdere pogingen tot doodslag" ten laste gelegd.

De gevangenisdirectie heeft nog geen formele verklaring afgegeven.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

