Rechter laat kritisch boek over Trump verschijnen

Een kritisch boek over de Amerikaanse president Donald Trump mag verschijnen.





De rechter in Washington erkent dat Bolton met zijn gedrag "ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheid" oproept. Maar de regering heeft niet kunnen aantonen dat een verbod het passende middel is, meldt een verslaggever van The Washington Post.

Een Amerikaanse rechter wees een verzoek van de regering-Trump af om publicatie te blokkeren. Volgens het Witte Huis staat er geheime informatie in het boek van John Bolton, een voormalig topadviseur van Trump.