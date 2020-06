Marokko meldt wederom hoog aantal nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 226 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 9.839

In het laatste etmaal zijn 106 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 8.223. Het herstelpercentage in het land is 83,6%. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 213 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De regio Casablanca-Settat noteert met 30,5% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (17,2%), Rabat-Sale-Kenitra (15,5%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,9%), Fez-Meknes (11,1%) en Daraa-tafilalet (6%).

De grootste toename werd wederom waargenomen in de regio Rabat-Salé-Kenitra waar bij een verwerkingsfabriek voor aardbeien Lalla Mimouna in de regio Kenitra een nieuwe besmettingshaard is ontstaan. Volgens het zorgministerie werden de preventiemaatregelen niet nageleefd. Veel werknemers bewaarden niet voldoende sociale afstand en droegen geen mondkapje.

De meeste patiënten zijn asymptomatisch en kunnen hoogstwaarschijnlijk na twee weken uit quarantaine. De explosieve toename van het aantal besmettingen gebeurde op dezelfde dag dat de regering een reeks aan versoepelingsmaatregelen aankondigde. Met ingang van 24 juni worden alle regio's in Marokko ingedeeld in zone 1, met uitzondering van de vier regio's Tanger-Asilah, Marrakech, Larache en Kenitra.

