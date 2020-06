Politie noemt dodelijke steekpartij Reading terreurdaad

De steekpartij zaterdag in het Engelse Reading, waardoor drie mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten, was een terreurdaad.

Onderzoek

Dat heeft de politie zondag verklaard. De steekpartij was in het park Forbury Gardens, naar verluidt na een betoging tegen racisme en politiegeweld. Het incident had daar volgens de politie niets mee te maken omdat het drie uur na afloop van die bijeenkomst was.De politie hield na de steekpartij een 25-jarige man uit Reading aan. De politie gaat er vanuit dat de man alleen handelde. Volgens lokale media gaat het om een man van Libische afkomst.De politie kondigde zondag aan dat de anti-terreur politie het onderzoek heeft overgenomen. Dat gebeurde kort nadat de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, had verklaard dat het incident niet als terreurdaad werd behandeld. Waarom de politie het nu wel als terreur beschouwt, is niet bekend.Reading ligt ongeveer 65 kilometer ten westen van Londen.