Wietplantage gevonden in kelder supermarkt Tilburg

De politie heeft zaterdagavond in een kelder van een supermarkt in Tilburg een wietplantage aangetroffen.

De situatie was volgens de politie levensgevaarlijk, aangezien er niet alleen een zelfgefabriceerde stroomvoorziening was, maar ook nog eens een lekkage. De politie ging zaterdagavond een kijkje nemen, na een melding van een sterke henneplucht bij panden aan de Korvelseweg. Ter hoogte van de Miraç Market bleek de geur sterker te worden. Agenten stuitten vervolgens via een deur naar de kelder op de lekkage.De brandweer pompte de kelder leeg, waarna de hennepkwekerij zondagochtend kon worden geruimd. Er bleken ongeveer tweehonderd planten te staan. Niemand is nog aangehouden. De huurder van het pand is als verdachte aangemerkt.