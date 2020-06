Zonnige en zeer warme dagen op komst

Na een week van regen en bewolking begint maandag een droge en zeer warme periode, meldt Weeronline.

© ANP 2020

Door een westenwind is de temperatuur maandag met 19 tot 24 graden nog normaal voor deze periode van het jaar. Dinsdag stijgt de temperatuur naar 22 tot 25 graden in de kustgebieden en op de Wadden en naar een zomerse 26 tot 28 graden landinwaarts. In het zuidoosten van Brabant kan het 29 graden worden.Woensdag tot en met vrijdag is het zeer warm met op veel plekken temperaturen van 27 tot 29 graden en in het zuiden, oosten en op de Veluwe wordt het 30 tot 33 graden.Ook zaterdag kan het tropisch warm worden, maar dat is nog onzeker. In de loop van het weekend zal de temperatuur naar 23 tot 28 graden dalen.