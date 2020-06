Spanje heft noodtoestand op en opent grenzen

Spanje heft zondag de noodtoestand op en opent de grenzen weer voor reizigers uit zogenoemde Schengenlanden, met uitzondering van Portugal, en ook voor de Britten.

De noodtoestand die sinds 14 maart van kracht was, was bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder had de regering bepaald dat de reisbeperkingen wegens het coronavirus op 1 juli zouden vervallen. Maar dat is vervroegd naar 21 juni, mede op aandringen van de toeristenindustrie.Portugal wil zelf tot 1 juli wachten. Er is al een plechtige en feestelijke heropening van de grens aan de rivier Caia gepland op die datum, waar de Spaanse koning Felipe VI en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa bij zijn. Op 1 juli gaan ook de grenzen weer helemaal open voor de landen van de Europese Unie die niet tot de Schengenzone behoren.De regering van de sociaaldemocratische premier Sánchez is er in binnen- en buitenland van beschuldigd de afbouw van de lockdown langzaam en rommelig uit te voeren. De toerismesector die goed is voor zeker 12 procent van het bruto binnenlands product heeft naar eigen zeggen dit seizoen al mogelijk circa 90 miljard euro verloren door de coronamaatregelen die de sector hebben platgelegd.