Drie doden door steekpartij in Engelse Reading

Door een steekpartij in een park in de Engelse stad Reading zijn drie mensen om het leven gekomen en drie mensen gewond geraakt.





Reading ligt niet ver van Londen. De steekpartij was in het park Forbury Gardens, naar verluidt na een betoging tegen racisme en politiegeweld. Maar het incident heeft daar volgens de politie niets mee te maken gehad omdat het drie uur na afloop van die bijeenkomst was.

© ANP 2020

Dat meldt de plaatselijke politie. Een verdachte, een 25-jarige man uit Reading is gearresteerd. Hij zou alleen hebben gehandeld, maar zijn motief is nog onduidelijk. De politie gaat voorlopig nog niet uit van een terroristisch motief, maar houdt wel "alle opties open".