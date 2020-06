Assistent president Jemen: interventie Saoedi-Arabië mislukt

Een assistent van de president van Jemen noemt de militaire interventie van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië mislukt.

© ANP 2020

De coalitietroepen zijn sinds 2015 in Jemen aanwezig, maar een einde van het conflict tussen de regering en de Houthi-rebellen is nog niet in zicht. De coalitie steunt de regering. Ahmed Bin Daghr is de eerste hooggeplaatste functionaris die openlijk zegt dat de interventie mislukt is. "Het heeft geen van zijn doelen bereikt. De oorlog heeft de staat Jemen verwoest. Militair ingrijpen is geen oplossing meer."Het conflict met de door Iran gesteunde Houthi's duurt nog steeds voort. Het noorden van het land, waaronder hoofdstad Sanaa, is in handen van de Houthi's. Sinds april heeft een andere rebellengroepering zich ook tegen de regering gekeerd. Zij hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen in het zuiden van het land. Eerder vochten deze militanten nog samen met het regeringsleger en de coalitie tegen de Houthi's.Jemen is volgens de Verenigde Naties het toneel van de grootste humanitaire ramp ter wereld geworden. Veel inwoners van het land leven in vluchtelingenkampen, sinds ze zijn gevlucht voor het geweld. Door de oorlog kunnen er weinig hulpgoederen worden geleverd voor de vluchtelingen.