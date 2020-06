Meer dan 50.000 coronadoden in Brazilië

In Brazilië zijn sinds de uitbraak van het coronavirus meer dan 50. 000 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Dat blijkt uit cijfers die zondag door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bekend zijn gemaakt. Het Zuid-Amerikaanse land telt nu 50.617 coronadoden, bijna 650 meer dan op zaterdag. De grootste hotspot na de Verenigde Staten heeft 1.085.038 besmettingsgevallen geregistreerd. Experts zeggen dat de werkelijk aantallen vermoedelijk veel hoger liggen omdat er maar weinig wordt getest in het land.Wereldgezondheidsorganisatie WHO registreerde zondag een recordaantal nieuwe besmettingsgevallen binnen 24 uur: 183.020. De grootste stijging deed zich voor in Noord- en Zuid-Amerika. Daar zijn het afgelopen etmaal 116.000 nieuwe geïnfecteerden geteld. Het oude record lag op 181.232 en werd op 18 juni neergezet.