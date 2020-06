Rutte: 'doorgesnoven hooligans' misbruikten demonstratie Den Haag

"Doorgesnoven hooligans" hebben volgens premier Mark Rutte misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, die zondag plaatsvond op het Malieveld in Den Haag.

Daar werden ongeveer vierhonderd demonstranten opgepakt, nadat er onder meer stenen waren gegooid naar de ME. De premier zegt wel begrip te hebben voor de overige demonstranten. "Er stonden vooral oprecht bezorgde mensen. Dat respecteer ik zeer." Hij wil zelf ook graag dat Nederland de 1,5 meterregel kan loslaten. Toch gaat dat volgens hem niet, omdat het virus "zit te wachten tot wij verslappen".Rutte benadrukt dat het recht op demonstreren nog steeds bestaat. "Dat is een groot goed. Iedereen heeft dat volste recht, of je nu tegen de coronamaatregelen demonstreert of tegen racisme. Maar je moet je wel aan die 1,5 meter afstand houden."