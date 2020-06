Gevangenisbewakers van 'seksroofdier' Epstein voor de rechter

buitenland 22 jun 6:32

De twee gevangenisbewakers die mogelijk een rol speelden bij de spraakmakende dood van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein in diens cel, staan maandag voor de rechter in New York.



Meteen begonnen de speculaties: van zelfmoord tot moord door mensen die wilden voorkomen dat de veroordeelde zedendelinquent iets van zijn uitspattingen zou onthullen. Het overlijden van Epstein maakte in een klap een einde aan de wens van veel van zijn slachtoffers om hem bestraft te zien voor seksueel misbruik.



Tientallen vrouwen zeggen het slachtoffer te zijn geworden van de omstreden zakenman. In onder meer een miniserie van streamingdienst Netflix vertellen zij wat Epstein en zijn vrienden hen zouden hebben aangedaan. Bekende personen maakten gebruik van het netwerk van Epstein. Zo wordt de Britse prins Andrew aan hem gelinkt.



Epstein werd in 2006-2008 vervolgd voor het misbruiken van meisjes, maar hij wist uiteindelijk een zeer omstreden deal met justitie te sluiten. Hij werd voor één zaak veroordeeld. Zijn straf draaide uit op dertien maanden huisarrest. Tova Noel en Michael Thomas zouden hebben verzuimd de laatste uren van Epsteins leven de verplichte controles bij de multimiljonair uit te voeren. Zulke inspecties moeten voorkomen dat een gedetineerde de hand aan zichzelf slaat. De 66-jarige zakenman, door Amerikaanse media tot 'seksroofdier' bestempeld, werd vorig jaar augustus dood aangetroffen in voorarrest in New York.