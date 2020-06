Geen nieuwe coronadoden in Nederland, voor het eerst in maanden

Het aantal coronadoden is in de afgelopen 24 uur niet gestegen. Het zijn er nog steeds 6090.

Voor het eerst sinds begin maart heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 24 uur tijd geen sterfgevallen doorgekregen. Afgelopen vrijdag stierven twee mensen aan het virus. Dat zijn de laatste sterfgevallen die tot nu toe zijn geregistreerd.

Op zaterdag en zondag is voor zover nu bekend niemand overleden. Dat kan dinsdag veranderen, omdat sterfgevallen uit het weekeinde soms in de loop van maandag aan het RIVM worden doorgegeven. Het instituut brengt die informatie dan op dinsdag naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen doorgaans hoger dan op andere dagen.

Vanaf 10 maart overleed elke dag minstens één persoon aan het coronavirus. Op 31 maart stierven 175 patiënten, het hoogste aantal tot nu toe.



Ziekenhuisopnames

GGD'en hebben twee nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Een ervan werd eind maart in een ziekenhuis opgenomen, maar dat is nu pas verwerkt. Het totaalaantal opnames staat nu op 11.851. Het virus is verder vastgesteld bij nog eens 69 mensen. Dat totaal is gestegen naar 49.658.

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 1875 mensen. Een op de drie nieuwe patiënten komt uit Zuid-Holland. Dertig mensen zijn in de afgelopen veertien dagen in een ziekenhuis opgenomen. In diezelfde periode stierven 46 mensen. Overijssel, Groningen, Friesland en Zeeland hebben al weken geen sterfgeval meer gezien.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat. Vorige week leverde dat 579 coronagevallen op. Het betekent dat een op de honderd tests positief was, minder dan in de weken ervoor.

© ANP 2020