Advocaat Bilal el H verwijt OM speculatie in 'Telegraafzaak'

Het OM eiste vorig week twaalf jaar gevangenisstraf tegen de 26-jarige Amsterdammer, volgens de aanklager het onbetwiste kopstuk van de criminele bende.





Dat zei advocaat Guy Weski maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Weski behartigt de belangen van de hoofdverdachte in de zaak, Bilal el H. Weski vroeg de rechtbank zijn cliënt, die op heling van een aantal auto's na alle beschuldigingen ontkent, op vrijwel alle punten van de aanklacht vrij te spreken.



Bij de aanslag op De Telegraaf werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken.

Justitie levert in het onderzoek naar een vermeende bende die op 26 juni 2018 de aanslag op het gebouw van De Telegraaf zou hebben gepleegd en gestolen vluchtauto's aan criminelen zou hebben geleverd geen bewijs, maar grossiert in speculaties, aannames en "hypotheses die niet te reconstrueren zijn".