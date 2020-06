'Versoepelingen Nederland per 1 juli kunnen doorgaan'

Het ziet ernaar uit dat vanaf 1 juli maximaal honderd mensen bij elkaar mogen komen in bijvoorbeeld de horeca, theaters en bij bijeenkomsten zoals begrafenissen, bruiloften en moskeediensten.

Nu zijn dat er nog maximaal dertig. Overeind blijft dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen na de zomer weer helemaal open. De leerlingen zouden dan geen afstand meer hoeven te bewaren tot elkaar maar wel tot de docenten.

Het Outbreak Management Team (OMT) is positief over deze versoepelingen die het kabinet al eerder had aangekondigd, bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving door het AD en de NOS. Woensdag neemt het crisisberaad van het kabinet (MCCb) hierover een formeel besluit. Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge lieten eerder al doorschemeren dat het er goed uitziet voor de versoepelingen.

Het OMT, waarin deskundigen zitten, vergaderde maandag over een pakket aan versoepelingen. Het gaat verder om de heropening van sportscholen, kantines, casino's en sauna's. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen zoals een goede ventilatie en maatregelen om afstand te kunnen houden.



Middelbare scholieren gaan sinds begin juni deels weer naar school. Ze gaan in groepen en moeten afstand houden. Na de vakantie kunnen ze weer volledig naar school, mits het coronovirus nog goed onder controle is. Ook moeten de scholen hygiënemaatregelen hebben getroffen.

Het kabinet volgt niet alle adviezen van het OMT, maar op de hoofdlijnen gebeurt dat wel. De afgelopen weken zijn al stapsgewijs flinke versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. Het aantal nieuwe besmettingen daalt al weken gestaag.

