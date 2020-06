Coronabeperkingen in Frankrijk verder versoepeld

Frankrijk heeft de coronabeperkende maatregelen verder versoepeld. Na ruim drie maanden sluiting mochten de bioscopen maandag weer open.

In de ongeveer 2000 bioscopen moeten werknemers en bezoekers wel beschermende mondkapjes dragen en afstand tot elkaar houden, verklaarde de vereniging van Franse bioscopen in haar gezondheidsrichtlijnen.

In de loop van de week zullen meer culturele locaties volgen. Het kunstmuseum Musée d'Orsay zal dinsdag heropenen en de Eiffeltoren zal vanaf donderdag weer open zijn voor bezoekers.

Disneyland weer open en schoollessen verplicht

Disneyland Parijs maakte bekend dat het op 15 juli weer opengaat. Het aantal toegestane bezoekers ligt in het begin nog een stuk lager dan voor de sluiting. Bezoekers ouder dan elf jaar moeten een mondkapje op.



Vanaf maandag waren er ook veranderingen voor Franse scholieren. Voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren is het bijwonen van de lessen nu weer verplicht. De beperkingen op het aantal leerlingen per klas en de afstandsregels zijn versoepeld. De lessen zijn in eerste instantie gepland voor twee weken, daarna begint de zomervakantie in Frankrijk.

Zwaar getroffen

Frankrijk had vorige week de controles aan de grenzen met Duitsland en andere buurlanden al beëindigd. Sindsdien mogen toeristen weer naar binnen.

Frankrijk is zwaar getroffen door de coronacrisis. Bijna 30.000 mensen stierven aan de gevolgen van besmetting met het virus. De regering had van half maart tot 11 mei een strikte lockdown ingesteld.

