WHO: snel meer 'anticoronamiddel' dexamethason maken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen snel meer dexamethason te produceren, omdat deze ontstekingsremmer ook ernstig zieke coronapatiënten kan genezen.





De onderzoekers zeiden dat het medicijn onmiddellijk de standaardbehandeling zou moet worden bij dergelijke zieken. Bij lichtere gevallen zou geen effect zijn vastgesteld.

WHO-baas Tedros noemde het de "volgende uitdaging" om meer van het medicijn te maken en het snel en "rechtvaardig" over de hele wereld te verspreiden. Het middel moet daar terechtkomen waar het het meest nodig is, aldus Tedros. Hij benadrukte dat dexamethason alleen in ernstige en kritieke gevallen moet worden gebruikt, en onder medisch toezicht.De WHO besloot onlangs haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met Covid-19 bij te werken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met dexamethason in Groot-Brittannië. Deze goedkope en al lang beschikbare ontstekingsremmer voor onder meer artritis blijkt ernstig zieke coronapatiënten het leven te redden.