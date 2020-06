Oud-profvoetballer Boussatta vanavond te gast in Veronica Inside

Naast Wim Kieft zal ook oud-profvoetballer Dries Boussatta maandagavond te gast zijn in het programma Veronica Inside.

© ANP 2020

Boussatta heeft een bericht hierover van AD bevestigd. "Ze hebben mij gevraagd als voetballer van Nederlands-Marokkaanse komaf om mijn mening te geven over alle commotie", zegt de oud-Oranje-speler. Hij wil niet toelichten wat zijn mening precies is.Het is de eerste uitzending sinds Johan Derksen onder vuur ligt vanwege een racistische grap over rapper Akwasi die hij met Zwarte Piet vergeleek. Sindsdien stelden adverteerders geen reclame meer rond het programma te willen inkopen. Ook zeiden de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal niet meer door VI geïnterviewd te willen worden. Zij beklemtonen dat Derksen en zijn tafelgenoten al vaker onder vuur lagen vanwege vermeend racistische, homofobe en seksistische grappen.Veronica heeft gezegd dat Derksen en zijn tafelgenoten alle uitspraken in het programma voor eigen rekening doen. De zender zegt de mannen niet op de vermeend racistische uitlatingen te hebben aangesproken.