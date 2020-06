'Johan Derksen wil eindelijk de dialoog aangaan'

Johan Derksen staat ervoor open om in Veronica Inside de dialoog aan te gaan. Dat stelde presentator Wilfred Genee maandag in zijn radio-uitzending.

Derksen ligt de afgelopen week onder vuur voor een racistische grap over rapper Akwasi. Ook stelde hij dat het met het racisme in Nederland wel meevalt. Dit leidde tot veel boze reacties van BN'ers, adverteerders en de spelers van het Nederlands elftal "René en ik zijn naar Johan toegegaan en hebben gezegd: we moeten hier iets mee", aldus Genee. "Die jongens van Oranje worden nu kapot gemaakt op sociale media met allemaal racistische teksten. Het gat wordt steeds groter. En Johan heeft uiteindelijk, na anderhalf uur praten, gezegd dat hij dat oké vindt. Hij wil vanavond in de uitzending een keer gaan luisteren."Genee heeft onder meer Akwasi, Humberto Tan en Ruud Gullit gevraagd om in de televisie-uitzending van maandagavond te gaan zitten. Zij hebben alle drie bedankt voor de eer. Wel is de Marokkaans-Nederlandse oud-voetballer Dries Boussatta aanwezig om zijn reactie op de uitlatingen van Derksen te geven.