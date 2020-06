Lalla Mimouna: 700 coronapatiënten opegenomen in veldhospitaal

marokko 21 jun 15:52

Zo'n 700 besmette medewerkers van het aardbeienverwerkingsbedrijf Lalla Mimouna zijn afgelopen dagen opgenomen in een veldhospitaal in Sidi Yahya El Gharb in Kenitra

Dat maakte de Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit zaterdag in Rabat bekend nadat het bedrijf als nieuwe besmettingshaard werd aangemerkt. Het veldhospitaal is speciaal ingericht voor de opvang van de medewerkers van het bedrijf.

Vrijdag werd een nieuw record van het aantal nieuwe besmettingen geregistreerd. In 24 uur werden in Marokko 539 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan de grootste toename in de regio Rabat-Salé-Kenitra (+457) werd waargenomen. Sindsdien zijn alle medewerkers van het bedrijf getest.

De meeste patiënten vertoonden geen symptomen. De massale aanwezigheid van het virus onder de medewerkers kwam aan het licht tijdens een grootschalige coronatests die werden uitgevoerd bij medewerkers van alle industriële bedrijven in Marokko.

Door de explosieve groei in het aantal besmettingen werd de regio Kenitra gedegradeerd naar de relatief streng gereguleerde zone 2. © MAROKKO.NL 2020