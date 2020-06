Minder nieuwe medewerkers met migratieachtergrond bij politie

Het aantal nieuwe collega's bij de politie met een migratieachtergrond is in vergelijking met de voorgaande twee jaar gedaald.





Het gaat om 13 procent van het personeel. "Onder de collega's die vorig jaar bij de politie kwamen werken, waren er relatief meer met een meetbare migratieachtergrond dan onder de collega's die vertrokken", staat in de uitleg van de maandag gepubliceerde cijfers.



De politie laat weten de ambitie te hebben om meer divers te worden, ook als het gaat om culturele diversiteit. "Alle burgers moeten zich kunnen herkennen in hun politie en zich vrij voelen de politie te benaderen. Er zijn mensen nodig met verschillende culturele achtergronden. Mensen die zich kunnen inleven in andere leefstijlen en culturen, meerdere talen beheersen of over een netwerk beschikken binnen een bepaalde gemeenschap."

In 2019 had 16 procent van de nieuwe medewerkers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een migratieachtergrond. In zowel 2017 als 2018 was dat 21 procent. Het totale aantal politiemedewerkers met een migratieachtergrond is wel ongeveer gelijk gebleven.