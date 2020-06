Meer coronaversoepelingen in Marokko vanaf 24 juni

Binnenkort krijgen inwoners van Marokko meer bewegingsvrijheid en kunnen burgers weer terecht bij hotels, cafés en restaurants.

Het pakket aan versoepelingen is onderdeel van de tweede fase die woensdag 24 juni van start gaat in Marokko, dat meldde de Marokkaanse regering zondag. Binnenlandse vluchten worden weer hervat en winkelcentra, recreatie- en amusementsruimten, sportscholen en hamams gaan weer open voor het publiek.

Ook snelwegen, openbare wegen tussen steden en spoorwegen worden weer geopend om het binnenlands toerisme aan te wakkeren. Het hervatten van de bedrijvigheid gaat gepaard met branchespecifieke voorwaarden, zoals het hanteren van een maximumcapaciteit van 50%. Ook moet men te allen tijde rekening houden met voldoende sociale afstand.

Fase 2

Sinds de recente verlenging van de noodtoestand verkeert Marokko in de eerste van in totaal drie versoepelingfases waarbij door middel van een 'intelligente lockdown' het land is verdeeld in twee zones.



In gebieden die als 'zone 1' zijn bestempeld werd direct na de verlenging van de noodtoestand begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Voor de zwaargetroffen gebieden in 'zone 2' bleef het leeuwendeel van beperkende maatregelen van kracht. De herverdeling van de twee zones wordt wekelijks gedaan.

Als onderdeel van de wekelijkse herverdeling maakte de regering vrijdag bekend dat meer regio's zijn gepromoveerd naar de minder streng gereguleerde eerste zone. De regio's Tanger-Asilah, Marrakech, Larache en Kenitra zitten voorlopig nog geclassificeerd in de relatief streng gereguleerde zone 2.



Zone 2

Burgers van regio's in de tweede zone krijgen ook te maken met enkele nieuwe versoepelingen. Zo worden ook in de zwaarder getroffen gebieden de toegang tot stranden, tuinen en openbare parken weer vrijgegeven.

Het uitgaansverbod wordt opgeheven en men heeft geen verplaatsingsvergunning meer nodig om de deur uit te gaan. Ook winkels mogen na 20:00 uur open blijven. Wel moeten inwoners van zone 2 een vergunning aanvragen als ze buiten de eigen regio willen reizen.



Landelijk verbod

Grote bijeenkomsten zoals evenementen, bruiloften en begrafenissen blijven in heel Marokko verboden. Ook theaters, bioscopen, musea en zwembaden blijven in het hele land gesloten.

Burgers in beide zones moeten zich blijven houden aan de preventieve maatregelen tegen het longvirus COVID-19, waaronder het bewaren van sociale afstand, het dragen van een mondkapje in het openbaar en het regelmatig wassen van de handen.

